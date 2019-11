Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Verfolgung und Terror : Realschüler besuchen KZ-Gedenkstätte

Die Schüler der Klasse 10c der Edith-Stein-Realschule Wegberg hatten ihren Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau im Deutschunterricht thematisch mit der Analyse politischer Reden vorbereitet. Foto: ESR Wegberg

Während ihrer einwöchigen Abschlussfahrt nach München besuchen Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Realschule Wegberg das ehemalige Konzentrationslager in Dachau.

(RP) Einen Einblick in die Zeit des Nationalsozialismus erhielt die Klasse 10c der Städtischen Edith-Stein-Realschule Wegberg während ihrer Abschlussfahrt. Unter Leitung von Klassenlehrer Christian Beitel besuchten die Schüler während ihres einwöchigen Aufenthaltes in München die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau. „Gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse mit dem antisemitischen Anschlag in Halle ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen mit den Themen Diskriminierung, Verfolgung und Terror auseinandersetzen“, sagte Christian Beitel.