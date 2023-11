Wegberger Playmobil-Martinszug im Landtag St. Martin im Mini-Format reitet durch den Landtag

(RP) Der heilige Martin reitet in seinem roten Mantel auf seinem weißen Pferd, ihm voran ein Polizeiauto und ein Feuerwehrfahrzeug. Dahinter folgen Hobbymusiker, die auf ihren Trompeten, Saxophonen und Fanfaren spielen, Feuerwehrkameraden mit brennenden Pechfackeln in ihren Händen, die den Sankt-Martinszug absichern, und unzählige Mädchen und Jungen mit selbst gebastelten Laternen, mit buntem Transparentpapier liebevoll beklebt. Diese fröhliche Ausstellung mit Playmobil-Figuren, Häusern und Fahrzeugen hat Joachim Bobert, Vorsitzender des Martinskomitees Harbeck-Berg in jahrelanger Kleinstarbeit mit viel Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail geschaffen. Etwa eine Stunde benötigte er pro Playmobil-Figur - wie viele es inzwischen sind, kann er selbst nicht sagen.