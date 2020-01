Wegberger Pfarrei gibt Termine bekannt : Anmelden für die Erstkommunion

Wegberg Die Pfarrei St. Martin Wegberg gibt die Termine für die Erstkommunion im Jahr 2021 bekannt.

Kinder, die in die zweite Klasse der Grundschule gehen und nach den Sommerferien in die dritte Klasse, haben das Alter erreicht, in dem die Kinder der Pfarrei

St. Martin Wegberg auf das Fest der Erstkommunion vorbereitet werden. Die Pfarrei lädt zu einem Informationsabend zur Erstkommunionvorbereitung ein. Auch Eltern noch nicht getaufter Kinder, die aber mit zur Erstkommunion gehen möchten, sind eingeladen. Im Anschluss an den Info-Abend kann die weitere Vorgehensweise inklusive der Taufe im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung geklärt werden. Die Anmeldung zur Erstkommunion 2021 erfolgt online in der Frist vom 21. Januar bis zum 10. Februar 2020. Die Termine für die Informationsabende: Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. Januar, jeweils um 20 Uhr in der Pfarrkirche in Wegberg (Rathausplatz 2). Die Termine für die Erstkommunion 2021 sind: