Partnerschaftsbesuch der Wegberger Pfadfinder Erweiterung des Gruppenhauses der Corporación Sueños Especiales

Neben dem Bauprojekt standen vor allem Begegnungen mit den kolumbianischen Mitarbeitenden und den Kindern, die an den Projekten von Sueños Especiales teilnehmen, im Vordergrund. Aber auch das Kennenlernen des Landes selbst kam nicht zu kurz. „Besonders toll war es, dass aus Fremden innerhalb von kurzer Zeit Freunde wurden“, so Sarah Geenen. „Das Vorhaben hat nicht nur die Gruppe selbst, sondern die DPSG mit unserer Partnerorganisation Sueños Especiales viel fester zusammengeschweißt. Außerdem hatten wir im Anschluss die Ehre, dieses wunderschöne diverse Land mit all seiner Natur, Menschen und Kulinarik intensiv kennenzulernen und wir haben viele Erinnerungen fürs Leben gesammelt".