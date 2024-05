Am Pfingstwochenende Wegberger Pfadfinder feiern Jubiläum

Die Leiter des Lagers boten den Teilnehmenden ein buntes Programm zum Kennenlernen, Freundschaften schließen und Aktivitäten zum Austoben. So hatten die Pfadfinder bereits am Samstagvormittag großen Spaß beim Stadtspiel durch Wegberg. In gemischten Gruppen liefen die Pfadfinder an Schaufenstern der örtlichen Geschäfte entlang und suchten nach Hinweisen und zählten fleißig die Fenster des Wegberger Rathauses für das gesuchte Lösungswort. Des Weiteren planten die Organisatoren Spiele und Workshops. „Den Abend verbringen wir natürlich gemeinsam und singen am Lagerfeuer“, erzählt Sven Mühlen, der Stammesvorsitzender seit 13 Jahren bei den Titus Brandsma ist. Die Kinder und Jugendlichen hatten jede Menge Freude: „Die sind begeistert, sonst wären sie nicht hier. Bei uns steht das aktive Miteinander im Vordergrund“, betont Ilka Büllesbach. So fand ein erfolgreiches 70. Jubilar der Wegberger Pfadfinder mit viel Spaß und Freundschaft statt. In diesem Sinne: „Pfadfinder allzeit – bereit!“