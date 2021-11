Wegberger Naturwald-Schleife ist Natur pur : Durch urige Laubwälder und sumpfige Feuchtgebiete

Startpunkt der neuen Wanderroute Wegberger Naturwald-Schleife ist der Parkplatz an der Pfarrkirche in Rickelrath. Foto: Stephan Vallata

Rickelrath Die Wegberger Naturwald-Schleife hat bereits sehr gute Bewertungen von Wander-Bloggern erhalten. Der Weg ist das ganze Jahr über begehbar.

(stva) Die Wegberger Naturwald-Schleife hat erst vor Kurzem das Licht der Welt erblickt. In der Wanderblogger-Szene ist die neue Route mit Startpunkt auf dem Parkplatz der Pfarrkirche aber bereits eine feste Größe. So bewertet die Internetseite „Wanderwegewelt“ den Rundkurs mit vier von fünf Punkten. Und auch der „Niederrheinscout“ listet die Naturwaldschleife mit 4,5 von fünf Punkten.

Autorin zu Gast in Wegberg : Heike Dahlmanns liest in der Schrofmühle

Einen alternativen Einstieg in den Rundkurs biete das Restaurant Timmermanns in Schwaam, das seinen Parkplatz auch Wanderern zur Verfügung stelle, sagt Wilfried Schröder. Die Wegberger Naturwald-Schleife ist bereits der dritte Wanderweg, den er sich für Wegberg ausgedacht hat. Sehr beliebt sind auch der Traumweg „Wildes Schaagbachtal“ und die Route „Forst Meinweg“ mit Start am Wanderparkplatz „Sechseichen“ in Dalheim-Rödgen.