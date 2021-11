Nachtwächter-Führung in Wegberg : Eine Reise durch 1000 Jahre Stadtgeschichte

Karl Küppers macht verkleidet als Nachtwächter Führungen durch Wegberg. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Der Wegberger Nachtwächter Karl Küppers hat am vergangenen Sonntag wieder Gäste mit zu einer Führung durch die Stadt und auf eine Reise durch die Zeit genommen.

Von Elena Eggert

„Wir reisen jetzt in das Jahr 966. Da wurde Wegberg erstmals urkundlich erwähnt“, so beginnt Karl Küppers. Der Wegberger Nachtwächter trägt – passend zu den Farben des Stadtwappens – ein gold-blaues Gewand. Hinter ihm an der Wand lehnt seine Hellebarde, eine historische Hieb- und Stichwaffe, und vor ihm auf dem Tisch steht eine kleine rote Laterne – ganz und gar nicht historisch. In der Hand hält er eine dicke Mappe, in der er alte Bilder der Stadt sammelt. Wenn eine tatsächliche Zeitreise schon nicht möglich ist, müssen wenigstens ein paar Bilder her.

Nur kurz halten sich die 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der nächtlichen Stadtführung am vergangenen Sonntag im hellen und warmen Inneren der Wegberger Mühle auf, dann geht es in den angrenzenden Park. Der Vollmond versteckt sich hinter den Wolken und schnell wird es sehr dunkel. Um doch etwas sehen zu können, verlässt sich Küppers auf seine Begleiter und ihre Taschenlampen. Seine kleine rote Laterne dient mehr der Dekoration. Die Hellebarde, die den Nachtwächtern früher zur Verteidigung diente, nimmt Karl Küppers gar nicht erst mit. Seine Aufgaben heute unterscheiden sich doch zu deutlich von denen seiner Vorgänger.

Trotz der Dunkelheit ist die durch die Grünanlage fließende Schwalm zu erahnen. Von einer kleinen Brücke aus hat die Gruppe einen Blick auf die Stelle an der Wegbach und Fußbach zusammenfließen. Früher wurde dieser Punkt als Ursprungsort der Schwalm angesehen, jetzt ist die Quelle jedoch in Erkelenz verortet. „Wir wollten einfach mal wieder etwas unternehmen und raus kommen“, erzählt Ruth Pflieger während sie durch den Park geht. Zusammen mit ihrem Mann ist sie extra aus Brüggen gekommen. Dieser hat früher in Wegberg gearbeitet.

Zurück im Hellen findet sich die Gruppe vor der Wegberger Kirche wieder. „Wer von Ihnen war schon einmal in Rom und an der Spanischen Treppe?“, fragt Küppers in die Runde. Dann zeigt er triumphierend ein Bild des Gotteshauses vor dem Ersten Weltkrieg. Zur Kirche hinauf führt eine breite Treppe mit vielen Stufen: „Die spanische Treppe von Wegberg. Rom in Wegberg!“ Die Treppe vor der Kirche hat sich mit der Zeit zwar verändert, nicht jedoch der Turm, der etwas zu klein für das mächtige Gebäude wirkt. Auch dafür hat der Nachtwächter eine Begründung: „Daran ist der Architekt schuld. Beim Bau wurde ihm in der Höhe mulmig und er stoppte die Bauarbeiten vorzeitig.“

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Wegberg noch rund 24 Kneipen und Gaststätten. Eine davon ist die Alte Post direkt gegenüber der Kirche. Und aufgrund dieser Lage vermutet Küppers, dass es sich hier auch um eine der ältesten Gaststätten handelt. Gaby Felsen hat lange in Wegberg in unmittelbarer Nähe zur Alten Post gewohnt. „Ich wollte schon immer mal so eine Führung mitmachen“, erzählt sie, „Weil es einfach immer vieles gab, was ich mich gefragt habe.“

Von der Kirche aus geht es zum Haupteingang des Klosters. Auch hier wird wieder deutlich Karl Küppers weiß jedes Detail der mehr als 1000-jährigen Stadtgeschichte. Wie er sich die ganzen Daten merken kann? „Ich konnte schon immer gut mit Zahlen. Namen kann ich mir nicht so gut merken, aber Zahlen sind kein Problem.“

Als die Gruppe schließlich durchs nasse Gras des alten Friedhofs stapft, ist der Himmel sternenklar und so langsam fangen die Teilnehmer an zu frösteln. Hinter dem Friedhof überquert die Gruppe erneut die Schwalm und folgt ihr bis zur Wegberger Burg.