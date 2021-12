Wegberger Mundart : Adventsprogramm mit Manni Müchen live auf YouTube

Wegberg In Präsenz fällt der monatliche Wegberger Mundartabend zwar seit geraumer Zeit aus. Doch vor dem Weihnachtsfest hat sich Manni Müchen etwas Besonderes ausgedacht: Das Ergebnis gibt es am Donnerstag online.

Der monatlich stattfindende Mundartabend des Historischen Vereins Wegberg musste wegen der Corona-Pandemie seit geraumer Zeit ausfallen. Die Aktiven der Berker Klängerstu’ef hatten inständig gehofft, vor Weihnachten noch den beliebten „Klänger-Abend in adventlicher Stimmung“ organisieren zu können. Leider musste aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen auch in diesem Jahr wieder von der Veranstaltung in der Wegberger Mühle Abstand genommen werden.