Wegberger Mühlenjazz Mühlenjazz startet mit multikulturellem Swing und Jazz in die Pause

Mit französischen Chansons, eigenen Kompositionen und Gypsy Jazz in der Tradition des berühmten Musikers Django Reinhardt wussten die vier Musiker im Rahmen der Reihe „Jazz in der Wegberger Mühle", deren musikalische Leitung Spajic übernommen hat, zu begeistern. Die gemeinsame Begeisterung für das Reisen, für fremde Länder und Sprachen hat die Band zusammengeführt. Marion Lenfant-Preus, halbe Französin und halbe Amerikanerin, und der aus Polen stammende Künstler Alexander Sobocinski an der Gitarre bilden dabei das Herzstück der Gruppe. Stefan Berger am Kontrabass war beim umjubelten Auftritt in der Mühlenstadt der dritte im Bunde.