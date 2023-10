Wegberger Mühlengespräch mit NRW-Finanzminister Optimismus von unten aufbauen

Der 54-jährige Optendrenk aus Nettetal, seit 2012 CDU-MDL, holte weit aus, um zur Finanzpolitik des Landes zu kommen. Die Corona-Pandemie ab März 2020, der Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 und der Terrorakt in Israel hätten eine Situation herbeigeführt, die unvorstellbar war mit erheblichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen. „In diesem Rahmen agiert die Landeregierung“, so der Minister. Sie könnte verzagen, „aber das tut sie nicht. Sie übernimmt Verantwortung.“ Grundphilosophie sei eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Ihr könne man nicht alle Kosten der Krisenbewältigung aufhalsen. Schwerpunkte seien der Klimawandel und die Sozialstruktur. „Die Kosten dafür müssen erwirtschaftet werden.“ Dabei helfen soll eine Neustrukturierung der Finanzverwaltung, um mehr Gerechtigkeit zu erzielen. Es sei ärgerlich, wenn ein steuerzahlender Unternehmer konkurrieren müsse mit einem Unternehmer, der dank Schlupflöchern kein Steuern zahlt. „Wir wünschen ganz vielen Menschen, dass sie viel Geld verdienen“, so Optendrenk. Dann könnten sie auch Steuern zahlen, die die Gesellschaft benötigt. Die Denkart eines seiner Vorgänger, wonach jeder Reiche per se keine Steuern zahlen wolle, teile er nicht.