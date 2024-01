Das wichtigste Merkmal fehlt Altes Rad an neuer Mühle

Frank Thies begriff das wiederverwendbare Wasserrad nun als „glücklichen Zufall“ und initiierte dazu eine lokale Gesprächsrunde von örtlichen Architekten und Ingenieuren. Dies auch im Sinne des Leitbildes „Wegberg 2025“, im Jahre 2015 formuliert, welches Wegberg als attraktive und generationsgerechte Wohn- und Lebensstadt in der Region sieht, für die auch der Tourismus zu fördern ist. In der Gesprächsrunde wurden die unterschiedlichen Möglichkeiten der neuen Verwendung des alten Rades fachmännisch beratschlagt. So wäre eine einfache Montage denkbar, bei der das Rad direkt neben oder an dem Müllerhaus derart fixiert ist, dass es sich zwar nicht dreht, aber diesen schönen Anziehungspunkt Wegbergs optisch aufwertet. Eine zweite, etwas künstlich wirkende Variante wäre es, das Mühlrad dort elektrisch antreiben zu lassen, sodass es von einem Motor statt von Wasser bewegt wird. Die dritte Idee wäre diese: Da der „Bock“, das außen gelegene der beiden Lager des Rades, und die alte Laufrinne noch vorhanden sind, böte es sich an, das Rad wieder mit seinem treibenden Element, dem Wasser der Schwalm, zusammen zu bringen. Und es durch den Strom des Baches sich langsam und eindrucksvoll drehen zu lassen. Dabei würde das Wasser natürlich nur das Rad selber antreiben, und dieses müsste keine Arbeit leisten, da das Mahlwerk im Müllerhaus in seinem jetzigen musealen Zustand bliebe.