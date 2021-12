FDP in Wegberg kritisiert Fraktionen : Liberale fordern CDU und SPD zum Umdenken auf

FDP in Wegberg kritisiert Fraktionen

Eine gemäßigte Grundsteuererhöhung ab dem Jahr 2022 sei in Wegberg unumgänglich, sagen Ratsfraktion und Ortsverband der FDP unisono. Foto: dpa/Jens Büttner

Wegberg Nach Ansicht der FDP schiebt Wegberg einen Investitionsstau vor sich her, weil Sparpotenziale nicht ausgeschöpft werden. Hinzu kämen „kostspielige Entscheidungen“ der großen Fraktionen, so die Liberalen.

Die FDP hat nach eigenen Angaben „schweren Herzens“ für die Erhöhungen der Grundsteuer A und B gestimmt. Dies teilen der Fraktionsvorsitzender Heinz Nießen und die Ortsverbandsvorsitzende Katharina Wagner in einem Schreiben mit. Der Rat der Stadt Wegberg hatte Anfang Dezember diesen Steuerbeschluss mehrheitlich mit den Stimmen von SPD , FDP, Grünen und Linken gefasst.

„Seit Jahren haben wir aufgrund der allseits bekannten schlechten Haushaltslage der Stadt Wegberg einen verantwortungsvollen Umgang mit den Haushaltsmitteln angemahnt“, heißt es in der Stellungnahme der FDP. Dies sei zum Schutz des Portemonnaies des Bürgers geschehen. Die Liberalen üben hier scharfe Kritik an den großen Fraktionen der Christ- und Sozialdemokraten: „Kostspielige Entscheidungen – insbesondere die Umgestaltung des Mühlenweihers und die Schaffung einer eigenen städtischen Grünannahmestelle – wurden von CDU und SPD ohne ernsthafte Prüfung auf ein Sparpotential bzw. die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen durchgewunken.“

FDP will Elternbeiträge abschaffen

Enttäuscht über Ratsentscheidung : FDP will Elternbeiträge abschaffen

Wegberg muss tief in die Tasche greifen

Weitere Steuererhöhung in Zukunft?

Weitere Steuererhöhung in Zukunft? : Wegberg muss tief in die Tasche greifen

Ein weiteres „besonders drastisches“ Beispiel sei die Ende November im Ausschuss beschlossene Fahrbahnsanierung des Rathausplatzes. Durch die gegen den Willen der FDP beschlossene Variante mit Kopfsteinpflaster werde sich der Haushaltsansatz für 2022 von 160.000 auf 450.000 Euro erhöhen, rechnen Nießen und Wagner vor. „Alleine diese Erhöhung frisst im Jahr 2022 fast die Hälfte der Mehreinnahmen aus Grundsteuererhöhung in Höhe von etwa 610.000 Euro auf“, so die FDP.

Vor diesem Hintergrund passe das Bedauern der CDU, dass eine Grundsteuererhöhung zu Lasten des Bürgers beschlossen worden seien, sowie die wiederholten Bekenntnisse, Sparpotenzial und Konsolidierungsmaßnahmen ermitteln zu wollen, nicht mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der CDU zusammen. Denn nicht nur die Grundsteuererhöhung sondern auch die Investition in nicht notwendige und unwirtschaftliche Maßnahmen sowie die fehlende Ausnutzung von Sparpotential stellen nach Ansicht der Liberalen einen Griff in die Tasche der Wegberger Bürger dar.

Das geringfügig positive Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2020 könne nicht über die klamme Finanzlage der Stadt hinwegtäuschen. Zwingend notwendige Investitionen beispielsweise in die Kanalsanierung im Jahr 2020 würden unerledigt bleiben, so die FDP, wodurch Wegberg einen Investitionsstau vor sich herschiebe. „Den höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 werden geringere Schlüsselzuweisungen des Landes in den Folgejahren gegenüberstehen.“