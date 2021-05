Besonderes Glück hatte RP-Leser Bernd Limburg in Wegberg-Schönhausen: „Ein sehr seltenes Bild konnte ich heute Morgen beobachten“, berichtet er in einer E-Mail an die RP-Redaktion.

Gottlob griff er auch sogleich zur Kamera, denn so können auch alle anderen sich über diese Fotos freuen: „Auf einer Wiese waren zwei Störche beim Frühstück“, erzählt Bernd Limburg. Wir finden: sehenswert.