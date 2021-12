Lichterfahrt der Wegberger Landwirte : Einen Funken Hoffnung spenden in der Corona-Zeit

Wegberg Mit insgesamt 74 Fahrzeugen startete die mittlerweile zweite Auflage der Lichterfahrt der Landwirte in der Mühlenstadt. Heimbewohner werden mit Schokoladen-Nikoläusen, Weckmännern und Plätzchen beschenkt.

Immer wieder machten die engagierten Landwirte Halt, um Heimbewohner zu beschenken. Schokoladen-Nikoläuse, kleine Weckmänner und Weihnachtsplätzchen wurden unter anderem in Wohnstätten in Klinikum sowie an der Beecker Straße in Wegberg verteilt. Auch die Seniorinnen und Senioren aus der Pflegeeinrichtung SBZ an der Freiheider Straße gingen nicht leer aus. Nach der Aufstellung in der Wildenrather Friedrich-List-Allee setzte sich der Aufsehen erregende Fahrzeug-Tross in Bewegung, um rund fünf Stunden lang durch alle Ortschaften der Mühlenstadt zu fahren. Viele staunende Blicke zogen die historischen Feuerwehr-Autos auf sich, die von ihren Besitzern Hanno Labonde sowie Ina und Mike Hegger gefahren wurden und an belebten Kreuzungen für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgten.