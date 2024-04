Wegberger als Komparse Von „Richterin Barbara Salesch“ bis „Tatort“

Bei mehreren Vermittlungsagenturen hat er sich angemeldet. Auch über die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram meldet er sich, wenn kurzfristig Kleindarsteller ausgefallen sind. „Gerade in der Corona-Zeit war es häufig so, dass andere ausgefallen sind, während ich gesund und pünktlich am Set war", lüftet er das Geheimnis seines Erfolgs. Etwa 50 Rollen hat der Hobby-Karikaturist, der gerne seine Mitmenschen porträtiert, mittlerweile übernommen, davon 30 als Komparse und 20 mit Text. Der 62-Jährige war schon Frauenarzt, Obdachloser, Offizier oder Verkäufer. „Oft war ich nur als Zweitbesetzung vorgesehen. Aber dann ist die Erstbesetzung ausgefallen wegen Krankheit oder weil sie in der Zwischenzeit woanders eine bessere Rolle gefunden hat." Dann konnte er nachrücken – und berühmte Schauspielkollegen wie Anke Engelke, Andrea Sawatzki und Corinna Harfouch hautnah erleben. Oft sehr kurzfristig von heute auf morgen. Scheu vor der engen Zusammenarbeit mit Prominenten kennt der Wegberger nicht. Auch in der Heute-Show und in einem Computerspiel wurde Beißwenger bereits eingesetzt. Für den Kinostreifen „Die Ironie des Lebens" spielte er zusammen mit Corinna Harfouch und Uwe Ochsenknecht. „Uwe Ochsenknecht war sehr kollegial."