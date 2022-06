Wegberg hilft der Ukraine : Hilfsgüter auf den Weg gebracht 

Wegberg Die Wegberger Initiative unterstützt die umkämpfte Ukraine mit dem Erlös aus einem Benefizkonzert. 15.000 Euro wurden gesammelt und unter anderem in Lebensmittel investiert.

(RP) Nachdem beim Benefizkonzert auf dem Rathausplatz fast 15.000 Euro gesammelt werden konnten, hat die Initiative „Wegberg hilft der Ukraine“ nun einen weiteren Transport mit Spenden auf den Weg gebracht. „Diesmal war es gar nicht so einfach, die Lebensmittel und Hilfsgüter in Richtung Ukraine zu bringen“, berichtet Tobias vom Dorp. Noch beim letzten Transport sei alles ganz einfach und schnell geklärt gewesen: Mitglieder der Initiative hätten im Handelshof Mönchengladbach einfach notiert, welche Hilfsgüter auf den Weg gebracht werden sollen. „Zu diesem Zeitpunkt waren auch alle gewünschten Produkte direkt verfügbar. Das war diesmal anders“, so vom Dorp.

Nicht alle Waren seien vorrätig gewesen und mussten bestellt werden. Auch hier zeige der Krieg in der Ukraine seine Auswirkungen. Lieferengpässe und logistische Probleme führten nun dazu, dass einige Zeit verging, bis alles in Mönchengladbach zusammengetragen war.Die Gruppe konnte die beim Konzert gesammelten Spenden noch einmal aufstocken, sodass nun Waren im Wert von mehr als 20.000 Euro unterwegs sind.

Schule am Grenzlandring in Wegberg

Schule am Grenzlandring in Wegberg : Zeichen der Freundschaft in Zeiten des Hasses

Allerdings war die Arbeit mit dem Aussuchen der Güter nicht getan, denn sie müssen noch nach Köln transportiert werden, von wo sie mit DB Kargo nach Polen gefahren werden. Es mussten aufwendige Frachtpapiere erstellt werden. „Da kein Mitglied der Gruppe im logistischen Bereich arbeitet, war es gar nicht so einfach, die Dokumente zu erstellen“, sagt Tobias vom Dorp. Mit Franz Ingmanns habe sich jedoch ein sehr motivierter Freiwilliger gefunden, der mit Unterstützung einer Mitarbeiterin des Handelshofs die nötigen Papiere in „nur“ fünf Stunden anfertigen konnte. Nun, nachdem alles erfolgreich ausgesucht, gepackt und frankiert wurde, soll die Ware in Kürze in Polen ankommen. Von dort aus wird alles – zentral gesteuert – an die richtigen und wichtigen Stellen in der Ukraine verteilt.