Wegberger Heimatpreis 2021 : Das sind die Gewinner

Mit seinem Projekt Kindermühlentag belegt der Museumsverein Schrofmühle Rickelrath den ersten Platz beim Wegberger Heimatpreis 2021. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro stammt aus einem Sonderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Der vierte Platz bleibt undotiert.

Von Stephan Vallata

Auch in diesem Jahr haben sich Vereine und engagierte Menschen für den Heimatpreis 2021 in der Mühlenstadt beworben. Der Heimatpreis soll dazu beitragen und dazu ermutigen, die Heimat erfahrbar und gestaltbar zu machen und weiterzuentwickeln. Die Heimatpreis-Jury hat die eingereichten Projekte bewertet und in Preiskategorien eingeteilt. Sie setzt sich laut Beschluss des Rates aus je einem Mitglied der Fraktionen sowie den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes zusammen. Insgesamt wurde ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro vergeben, das aus einem Sonderprogramm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung von Vereinen und Verbänden stammt.

Museumsverein Schrofmühle Rickelrath: Den ersten Platz mit einem Preisgeld von 2500 Euro belegt der Förder- und Museumsverein Schrofmühle Rickelrath mit dem Projekt Kindermühlentag. Die Zielsetzung ist dabei, Kindern zwischen dem dritten und zwölften Lebensjahr auf spielerische Art einen Zugang zu Getreide und handwerklicher Müllerei zu vermitteln. Dazu wird ihnen zunächst die Mühle kindgerecht gezeigt, um dann Aufgaben an verschiedenen Stationen zu absolvieren. Dazu gehören das Erkennen verschiedener Getreidesorten, das Wiegen von Säcken mit einer Dezimalwaage, Getreidereinigung mit einer Windfege oder das Mahlen von Korn mit einer Handmühle und natürlich auch ein Mühlenquiz.

Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum: Den zweiten Platz mit einem Preisgeld von 1500 Euro erhält das Trommler- und Pfeiferkorps Klinkum. Der Verein engagiert sich seit seiner Gründung für das Dorfleben durch ehrenamtliche Auftritte bei Sommerfesten, Jubiläen, St. Martinsumzügen sowie Benefizkonzerten der Kindertageseinrichtung Farbenfroh in Klinkum. Das Trommler- und Pfeiferkorps hatte im Jahr 2019 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert und muss aufgrund der Corona-Pandemie aktuell das zweite Jahr in Folge ohne Einnahmen verkraften. Die Musiker hoffen darauf, 2022 in den gerade angeschafften neuen Uniformen wieder voll durchstarten zu können.

Projekt „Mühlensteine“: Platz drei mit einem Preisgeld von 1000 Euro geht an das Projekt „Mühlensteine“, initiiert durch Anke Schneider. Der Vorschlag wurde über die Fraktion Die Linke eingereicht. Das Team „Mühlensteine“ bemalt Steine, um anderen eine Freude zu bereiten. Es werden Präsentkörbe mit Mühlensteinen in verschiedenen Geschäften, Bäckereien und Tankstellen angeboten, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Nachdem die erste Spendenwelle dem in Klinkum lebenden Ben Hermann zugute kam, der Geld zur Ermöglichung einer potenziell lebensrettenden Gentherapie sammelte, gingen die Beträge anschließend an regionale Tierschutzorganisationen wie die Monro-Ranch oder das Tierrefugium Wegberg.

Historischer Verein Wegberg: Platz vier geht an den Historischen Verein Wegberg. Der Verein hat das Projekt „Heim@kino“ in der Corona-Pandemie ins Leben gerufen und zeigt online interessante Beiträge aus der Historie. Mittlerweile ist der „Donnerstag-ist-Heim@kino-Tag“ fester Bestandteil der Vereinsaktivitäten geworden. 2020 mit historischen Filmdokumentationen des LVR-Instituts für Landeskunde und Regionalgeschichte gestartet, füllte der Verein sein diesjähriges Programm verstärkt mit Eigenproduktionen – darunter der letzte Karnevalsumzug in Rath-Anhoven vor der Pandemie, ein Rückblick auf 199 Mundartabende und ein Beitrag über den Ende vergangenen Jahres verstorbenen Kabarettisten Christian Macharski, um an den Beginn seines Werdegangs in Klinkum zu erinnern.