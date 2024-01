Haushaltsentwurf dem Rat vorgelegt Droht Wegberg das Haushaltssicherungskonzept?

Wegberg · Die finanzielle Entscheidungsfreiheit hängt in Wegberg am seidenen Faden. Die Ratsfraktionen sind sich uneinig, was die beste Lösung ist. Ob der derzeitige Haushaltsentwurf so beschlossen wird, entscheidet sich am 27. Februar.

04.01.2024 , 05:10 Uhr

Neben Straßensanierungen sind auch neue Radwege ein großes (finanzielles) Thema für die Stadt Wegberg. Foto: Michael Heckers