Finanzplanung in Wegberg Haushalt wird erst im März beschlossen

Schon 2022 war ein turbulentes Jahr in Sachen Haushalt, da sich das Verfahren so in die Länge zog, dass es nicht nur einen Doppelhaushalt gab, sondern es ging auch um die Frage, ob Wegberg am Haushaltssicherungskonzept vorbeikommt. Und auch dieses Mal zögert sich der Beschluss durch den Rat hinaus – Grund dafür ist ein neues Gesetz auf Landesebene, das wiederum zuvor in trockenen Tüchern sein muss.