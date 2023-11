Aktionstag: Landtag macht Grundschule Demokratie zum Anfassen

Beim Aktionstag „Landtag macht Grundschule“ erhielten die Kinder Einblicke in die Arbeitsweise des Landesparlaments und erlebten hautnah, wie Politik funktioniert. Präsident André Kuper hat das Programm initiiert und ermöglicht damit auch den jungen Bürgerinnen und Bürgern Kontakte zur Demokratie und zum Landesparlament. Mehr als 250 Grundschülerinnen und Grundschüler aus Nordrhein-Westfalen haben am Aktionstag am vergangenen Freitag teilgenommen. Beinahe ehrfürchtig durchliefen die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule den Security-Check, bestaunten die Männer in den schicken Anzügen. „Bei so manchem Jungen entstand direkt der Wunsch, später auch einmal für die Sicherheit des Landtagsgebäudes zu sorgen“, sagt Andrea Wendrich, Lehrerin der Klasse 4a, die die wissensdurstigen Schüler ebenso wie Birgit Wolf (4b), Jana Gebauer (4c), Christina Kraus (4d) und die Schulleiterin begleitet hat. Und dann kamen die Kinder aus dem Staunen nicht mehr heraus: Sie traten unter anderem ans Redepult des Plenarsaals und nahmen auf den Sitzen der Abgeordneten Platz.