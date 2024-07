Neues aus dem Mühlenverband Wegberger führt die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde an

Die Eröffnungsveranstaltung zum von der DGM organisierten Deutschen Mühlentag (DMT) fand in diesem Jahr an der Wassermühle Gollmitz in Berlin-Brandenburg statt und wurde durch den Ehrenvorsitzenden Erhard Jahn unter dem Beifall der zahlreichen Besucher eröffnet. Der Deutsche Mühlentag findet jährlich am Pfingstmontag in einem anderen Bundesland statt und erfreut sich großer Beliebtheit, was durch die hohen Besucherzahlen bestätigt wird. Allein am Pfingstwochenende gab es über 10.000 Klicks auf der Homepage der DGM. Im kommenden Jahr findet die Auftaktveranstaltung im Bundesland Sachsen statt.