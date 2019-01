Statistik für das Jahr 2018: Wegbergs Feuerwehr absolviert 427 Einsätze

Wegberg Das Jahr 2018 war für die 267 Wegberger Feuerwehrleute ein ereignisreiches Jahr.

Insgesamt wurden 40 Menschen erfolgreich aus Notlagen befreit. Für zwei Personen sei die Hilfe der Feuerwehr leider zu spät gekommen. Zur Einsatzzahl hinzu kamen seit Oktober 2018 die First-Responder-Einsätze, die durch die hauptamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg übernommen werden. First Responder kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Helfer der Feuerwehr den Ort eines Notfalls schneller erreichen können als der Rettungsdienst. Nach Absprache mit dem Kreis Heinsberg und mit Genehmigung des Bürgermeisters der Stadt Wegberg erfolgt diese Alarmierung, wenn zeitnah kein Rettungswagen oder Notarztfahrzeug des Kreises Heinsberg verfügbar ist. Mit dieser Regelung, die in dieser Form nur in Hückelhoven und Wegberg umgesetzt wird, kann den Bürgern eine adäquate und schnelle Hilfe vor Ort geboten werden. Die hauptamtlichen Kräfte stellen somit im Notfall sicher, dass möglichst schnell Erste Hilfe vor Ort zur Verfügung steht. „Dieser wichtige Aspekt der neuen Feuerwehrtätigkeit schafft bei unseren Bürgerinnen und Bürgern in Wegberg sicherlich ein noch größeres Sicherheitsgefühl“, erklärt Lena Graab.