Interview mit Wegbergs Feuerwehrchef Dietmar Gisbertz : „Waldbrandgefahr wird uns weiter begleiten“

Dietmar Gisbertz ist Leiter der Feuerwehr Wegberg. Er erklärt, dass die Waldbrandgefahr nach wie vor sehr hoch ist. Foto: FF Wegberg

Wegberg Nach dem Großbrand im Meinweg warnt Wegbergs Feuerwehrchef Dietmar Gisbertz weiterhin vor hoher Brandgefahr in den Wäldern von Wegberg und Wassenberg. Der Regen der vergangenen Tage hat leider keine Änderung gebracht.

Der verheerende Brand im Grenzwald Meinweg hat es kürzlich noch einmal deutlich gemacht. Das grundsätzlich zu trockene Frühjahr hat auch in der Region für eine gesteigerte Waldbrandgefahr gesorgt. Dietmar Gisbertz, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Wegberg, war an den Löscharbeiten im Nationalpark Meinweg beteiligt

Herr Gisbertz, zuletzt gab es den lang ersehnten Regen. Wie hat sich der auf die aktuelle Waldbrandgefahr ausgewirkt?

Gisbertz Der Regen hat keine Änderung gebracht, denn er ist nur ein paar Zentimeter in den Humusboden bis zum Wurzelwerk vorgedrungen. Weil es im bisherigen Frühjahr viel zu wenig geregnet hat, sind die Bäume an sich durch Luft und Wind schnell wieder trocken. Durch den Regen ging der Waldbrandindex, der von Stufe 1 geringer Gefahr bis Stufe 5 höchste Gefahr reicht, kurzzeitig auf 2 zurück, doch weil das nur den Boden betrifft, brennt der Wald an sich genauso schnell wie bei Stufe 3. In unseren Wäldern dominieren Nadelhölzer wie Kiefern und Tannen und die sind trocken und dürr.

Der Brand im Nationalpark Meinweg ist noch frisch in Erinnerung. Welche Schlüsse lassen daraus für das Erkelenzer Land ziehen?

Gisbertz Die Situation des Waldes dort ist durchaus mit den Wäldern bei uns vergleichbar, denn die Baumarten sind fast identisch. Nadelhölzer dominieren. Der Grenzwald Meinweg geht ja sogar ins Wegberger und Wassenberger Gebiet über. Eine Besonderheit am Meinweg ist, dass es dort Heideflächen gibt und es dort auch unter der Grasnarbe brennen kann. Das haben wir bei dem Einsatz dort kürzlich bitter erfahren müssen. Wenn man dachte, das Feuer sei gelöscht, kam es an derer Stelle wieder hoch. Grundsätzlich ist Waldbrandgefahr bei uns genauso hoch. Da kann ein Funke reichen und alles brennt wie Zunder.

Welche Waldgebiete in der Region sind den ganz besonders betroffen, wo ist besondere Vorsicht geboten?

Gisbertz Da sind der Wegberger und der Wassenberger Wald zu nennen. Aber auch in Arsbeck mit Übergang nach Wildenrath und Dalheim gilt es, Aufmerksam zu sein.

Gibt es Kriterien, an denen Waldbesucher erkennen können, dass ein Wald besonders anfällig für einen Brand ist?

Gisbertz Viele Feuerwehren informieren über die sozialen Netzwerke, in welchen Bereichen sich Waldbesucher aufhalten sollten und wo nicht. Wir von der Wegberger Feuerwehr haben sogar eine eigene App, in der man sich kostenlos informieren kann. Ansonsten lässt schon ein waches Auge erkennen, welche Bereiche gemieden werden sollten.

Wie sollten sich Waldbesucher verhalten, um das Brandrisiko zu minimieren?

Gisbertz Eine einfache Regel ist, unbedingt auf den offiziellen Wegen zu bleiben und Müll zu vermeiden. Oft sind ist es Kleinigkeiten, die einen Brand auslösen, in der Statistik in 60 bis 65 Prozent der Fälle. Selbstverständlich sollte auch sein, im Wald kein Feuer zu machen. Von Mai bis Oktober herrscht im und um den Wald herum absolutes Rauchverbot.

Wie verhält es sich mit offiziellen Grillplätzen?

Gisbertz Für Grillplätze gilt, dass man ab Stufe 3 im Waldbrandindex ohnehin bei der jeweiligen Forstbehörde nachfragen muss, ob eine Benutzung überhaupt erlaubt ist. Ab Stufe 4 im Waldbrandindex gilt ein absolutes Verbot. Ich würde empfehlen, Grillplätze bei einer Trockenheit wie jetzt generell nicht zu nutzen.

Welche Gefahren gehen von geparkten Fahrzeugen in der Nähe von Wäldern aus?

Gisbertz Die haben in der Nähe von Wäldern nichts zu suchen, am besten ein paar 100 Meter entfernt parken. Katalysatoren können zum Beispiel so heiß werden, dass sie einen Grasbrand auslösen, der sich über Waldwege ins trockene Holz frisst und letztlich den ganzen Wald erfasst. Hinzu kommt, dass parkende Autos im Notfall Feuerwehrfahrzeuge behindern können. Die meisten Menschen haben gar keine Vorstellung davon, wie viel Platz wir benötigen, um mit unseren Einsatzfahrzeugen in den Wald zu kommen. Als Maßstab bietet sich ein Mülltransporter an, den kennen viele aus dem Alltag.

In Sachen Corona sind die Menschen gerade sehr diszipliniert. Wie sieht das mit den Verhaltensregeln bei der Waldbrandprävention aus?

Gisbertz Im Wald fühlen sich viele Menschen alleine und unbeobachtet, da tut man schon mal etwas Unbedachtes. Aber wir von der Feuerwehr können uns generell nicht beschweren. Allerdings sind es ja meist die Einzelfälle, die einen Brand auslösen. Deswegen sind wir auch auf Bürger angewiesen, die andere mal freundlich darauf aufmerksam machen, wenn die sich nicht richtig verhalten.

Was können Menschen tun, wenn sie glauben, den Anfang eines Waldbrands entdeckt zu haben?

Gisbertz Wenn die Fläche noch ganz klein ist und es ungefährlich scheint, kann man ruhig versuchen, das Feuer mit einer Jacke, mit Austrampeln oder einer Wasserflasche im Keim zu ersticken. Doch es sollte möglichst schnell die Rettungskette unter der Nummer 112 ausgelöst werden. Wichtig in diesem Zusammenhang, dass ein Einsatz im guten Glauben für den Anrufer auch keine negativen Folgen hat, es entstehen keine Kosten. Und Achtung: Auch wenn das Feuer gelöscht scheint, unbedingt die Feuerwehr rufen, nur sie kann die Feuerstelle richtig nachbehandeln.

Welche Gefahren gibt es denn, wenn sich Menschen überschätzen bei dem Versuch, einen Brandherd zu löschen?

Gisbertz Wind kann dafür sorgen, dass sich das Feuer dreht und so der Fluchtweg abgeschnitten wird. Zudem kann das Feuer schnell ins Astwerk springen, so dass schwere Verbrennungen drohen. Der Rauch gefährdet natürlich die Lunge. Ganz wichtig: Nie Kinder in Löschversuche einbeziehen, sonst wird die Lage schnell unkontrollierbar.

