Wegberger feiert mit Stargast : Michael Hirte gratuliert musikalisch

Michael Hirte war der Special Guest auf der Feier zum 79. Geburtstag von Günther Kannen im Steakhaus in Wegberg. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Wegberg Auf der Geburtstagsfeier von Günther Kannen griff Michael Hirte zu seiner Mundharmonika – und begeisterte die Gäste. Der Künstler landete einige Charterfolge nach seiner Teilnahme an einer Castingshow von RTL.

(stva) Was wäre eine Geburtstagsparty ohne ein Geburtstagsständchen? Vermutlich nur halb so schön. Dass aber gleich der „Mann mit der Mundharmonika“ für eine musikalische Darbietung sorgt, ist wohl eher die Ausnahme als die Regel. Sozusagen als Special Guest konnte Günther Kannen den fernsehbekannten Künstler für die Feier zu seinem 79. Geburtstag im Kleinen Steakhouse in Wegberg gewinnen. Dort griff Hirte natürlich zu seinem Lieblingsinstrument – der Mundharmonika – und begeisterte die familiäre Runde.