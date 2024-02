40 Jahre Jugendarbeit in Wegberg Große Jubiläumsfeier im „EvHa“

Der evangelische Posaunenchor spielte zur Eröffnungsfeier, auch die Presbyter kamen. „Das Gebäude wurde schnell mit Leben gefüllt", so Bertrams. Das ist bis heute so geblieben. Teamerin Inga Bertrams unterrichtet drei Hip-Hop- und eine Showtanzgruppe. Die jungen EvHa-Tänzerinnen und -Tänzer sind besonders in der fünften Jahreszeit gefragte Show Acts, begeistern mit ihren fantasievollen Auftritten in selbst genähten Kostümen regelmäßig bei den Karnevalssitzungen, die Hei on Klei in Gerichhausen veranstaltet.