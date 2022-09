Wegberger Comedian Christian Pape : Zur Hochzeit von Hans Süper nach Kölle

Hans Süper (l.), Kölns größter Clown, ist zum vierten Mal vor den Traualtar getreten. Zu den Hochzeitsgästen gehörte der Wegberger Comedian Christian Pape. Foto: jeck&joot

Beeck/Köln Seit seinem Auftritt bei „Pape macht Zirkus“ im Garten von Haus Beeck ist Hans Süper (86) mit Gastgeber Christian Pape befreundet. Jetzt hat der kölsche Komiker zum vierten Mal geheiratet. Und der Wegberger Künstler war in Köln dabei.

Aus der jahrzehntelangen Freundschaft wurde plötzlich Liebe. Und diese Liebe besiegelte Kölns karnevalistisches Urgestein Hans Süper (86) mit seiner Lydia (61) jetzt im Standesamt der Domstadt. Mit dabei: Comedian Christian Pape, der den Begründer des legendären Colonia Duetts 2019 für fünf ausverkaufte Auftritte in Folge mit insgesamt 3500 begeisterten Besuchern in das große Spiegelzelt zu Hause im riesigen Garten von Haus Beeck einlud. Seitdem sind der Gastgeber von „Pape grillt“ und „Pape macht Zirkus“ richtig enge Freunde. So eng, dass dem 49-Jährigen jetzt eine Hochzeitseinladung ins Haus flatterte. Vorher hatte Süper, der zum vierten Mal den Bund fürs Leben schloss, sein romantisches Vorhaben bereits am Telefon angekündigt. Der Beecker Künstler freute sich über die Nachricht, versprach, mit Ehefrau Silvia zur bevorstehenden Eheschließung in die Domstadt zu kommen.

Im altehrwürdigen Turmkeller des Kölner Rathauses sagte Hans Süper ja – und geht seitdem wieder als Duett durchs Leben. „Es war eine kleine, intime Feier“, sagte Christian Pape auf Anfrage unserer Redaktion. Brings-Keyboarder Kai Engel und Oberbürgermeisterin Henriette Reker gehörten zu den prominenten Gästen, die sich ebenfalls darüber freuten, dass das Glück zurückgekehrt ist in das Leben des bekannten kölschen Entertainers, der seine dritte Ehefrau Helga Anfang April 2020 nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren verlor. Christian Pape ist begeistert von Lydia Berg, der neuen Frau an Süpers Seite: „Sie ist so herzlich und so sympathisch. Ich mag sie sehr.“ Bereits seit 40 Jahren ist die Leiterin eines Seniorenstifts mit den Süpers befreundet. Jetzt möchte der Kölner Karnevalist schon bald in die Mühlenstadt kommen, um seiner Lydia Haus Beeck zu zeigen – den Ort, an dem er eine unvergessliche Woche verbrachte, an die er nach eigenem Bekunden bis heute noch oft zurückdenkt. Christian Pape: „Hans Süper wohnte im Hotel Esser in Kipshoven. Manchmal hat er dort gefrühstückt, aber meistens saß er bei uns zu Hause mit am Frühstückstisch.“

Info Mit dem Colonia Duett im Rheinland sehr bekannt Duo Große Bekanntheit erlangte Hans Süper, als er ab 1974 mit Hans Zimmermann als Colonia Duett auftrat. In seiner Erfolgsphase kam das Duo auf 250 bis 300 Auftritte pro Jahr. Hans Süper lebt in Köln-Sülz.

Die fünf Shows im proppenvollen Spiegelzelt wurden ein voller Erfolg, das Beecker Publikum feierte den bekannten Star der fünften Jahreszeit. Die Ankunft auf dem historischen Anwesen, auf dem man sich zum Vorgespräch traf, hat Gastgeber Pape noch immer vor Augen. „Sein Manager fuhr den Wagen. In unserer Toreinfahrt streckte Hans plötzlich seinen Kopf aus dem Beifahrerfenster, seine langen, grauen Haare flatterten im Wind.“

Hans Süper trat 2018 bei "Pape macht Zirkus" in Haus Beeck auf. Foto: jeck&joot

Papes Ehefrau Silvia hatte Kuchen gebacken. Auch mit Christian Papes Vater Karl-Heinz verstand sich der betagte Gast auf Anhieb. Und versprach, die fünf Auftritte im Spiegelzelt zu machen. Für den Kölner Erzkarnevalisten eine unvergessliche Zeit. Besonders den Familienanschluss und das herzliche Publikum genoss Süper sehr. „Ein Besuch bei Christian in Beeck ist wie eine Umarmung“, sagte er hinterher. „Davon zehrt er heute noch“, so seine frisch angetraute bessere Hälfte. Aber auch die Hochzeitsfeier in Köln wurde für Brautpaar und Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis.