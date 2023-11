Vorweihnachtliches Theater in Wegberg Campus-Theater zeigt „Hilfe, die Herdmanns kommen!“

Da kann man nur den Kopf schütteln. Und die wollen Josef, Maria, Engel und die Heiligen drei Könige spielen. Nie und nimmer, das kann nur schief gehen, wer soll sich so etwas ansehen und antun? Dieses Jahr Weihnachten fällt aus. Ein Mob von Menschen fällt über die arme Mutter her, die dieses No-go zugelassen hat. Da kommen sie schon, Hermine singt schief im Chor, schreit die Hirten an, dass ihnen ein Kind geboren sei, woraufhin sofort Maria-Eugenia reingrätscht: „Ich habe das Baby geboren!“ Die Könige fallen über ihre schweren Schinken, als sie auf die Bühne trampeln, schreiend und fluchend, haben ihre eigenen Weihnachtsgeschenke für das Baby mitgebracht und knien dann so leise und andächtig vor der Krippe. Als doch einer das Baby streicheln will, schlägt Maria-Eugenia die Hand weg und stellt sich beschützend vor ihr Kind, um es vor aller Willkür zu verteidigen. Der Engelchor singt still und herzzerreißend „Stille Nacht“ und „O, Tannenbaum“, findet den richtigen Ton und alle, besonders die Herdmanns schmelzen dahin in ein Bild, das die, die es gesehen haben, nie wieder vergessen werden.