Wegberger Bücherkiste Neuen Vorhang auf – und tauschen

2013 war dieser Bücherschrank in Eigenleistung gebaut und bemalt worden. Wie viel Tausende Bücher in den zehn Jahren durch ihn gegangen sein mögen, wissen die drei Ehrenamtlerinnen natürlich nicht. In der kalten Jahreszeit ist die Fluktuation eher geringer, erst wenn es wärmer wird, wird wieder reichlich Literatur entnommen und geht wohl mit in die Sommerferien. Danach spült die Bücherwelle wieder viele Bände zurück in die Regale, die dann fast täglich aufgeräumt werden müssen. Ordnung zu halten, ist da nicht immer einfach, aber es kommt vor, dass anonyme Helfer sortieren und so den Schrank attraktiv halten. Oft landen mehrmals in der Woche Bücher im Container, was die Ehrenamtlerinnen nicht so gut finden. Altpapier, alte Schallplatten, CDs, Schulbücher, religiöse und eindeutig weltanschaulich beeinflussende Schriften oder gar Dekorationsartikel gehören nicht in die Büchertauschzentrale und müssen entsorgt werden. Aber auch Vandalismus kommt vor, und manchmal wird ein Buch zweckentfremdet, zum Beispiel weil es als „Sitzkissen“ für Menschen dient, die es sich auf dem Mäuerchen nebenan gemütlich machen. Aber im Wesentlichen ist die Institution dieses Bücherschrankes sehr gut angenommen in der Stadt.