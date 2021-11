Wegberger Kleinod restauriert : Der Bildstock erstrahlt in neuem Glanz

Der Bildstock erstrahlt in neuem Glanz

Wegberg Der Wegberger Bildstock des Heiligen Antonius wurde nach umfangreicher Restaurierung wieder eingeweiht. Ehrenbürgermeisterin Hedwig Klein hatte sich für den Erhalt eingesetzt.

Der Bildstock an der Ecke Bahnhofstraße / Birkenallee ist in den vergangenen Monaten überarbeitet worden. Die Firma Laut aus Titz hat ihn neu eingefugt und mit einem neuen, wetterfesten Innenanstrich versehen. Das schmiedeeiserne Gitter hat die Firma Theißen aus Tüschenbroich wieder hergerichtet. Auch die Figur des Heiligen Antonius erstrahlt in neuem Glanz und hat ihren Platz wieder eingenommen. Sie wurde von Antje Lewejohann restauriert.