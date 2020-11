Autorengruppe aus Wegberg : Siebenschreiber präsentieren Jubiläumsbuch

Wegberg Zum zehnjährigen Bestehen der Wegberger Autorengruppe sind für „Federlesen“ fantasievolle Erzählungen entstanden. Sie sind jetzt in einem Buch zum Preis von 9,90 Euro zu haben.

In skurrilen und mordsspannenden Kurzgeschichten erzählen die Mitglieder der Autorengruppe Siebenschreiber, Cora Imbusch, Renate Müller, Inga Lücke, Anneliese Baatz, Annemarie Lennartz, Peter C. Schmidt und Günter Arnolds, von wichtigen Entscheidungen an den Wendepunkten des Lebens. Anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens legt die Wegberger Autorengruppe das Jubiläumsbuch mit dem Titel „Federlesen“ vor.

Es geht nicht allein um die Entscheidungen der Figuren in diesen Geschichten. In einer ungewöhnlichen Gemeinschaftsarbeit der Siebenschreiber sind die Entscheidungen der Leser selbst gefragt, die die Suche eines etwas schüchternen jungen Mannes nach einer Braut maßgeblich beeinflussen. Mit zwei Frauen sind rein mathematisch 16 verschiedene Varianten möglich – geeignet übrigens auch als amüsante Mehrheitsentscheidung im Freundeskreis.

Das 134-seitige Werk „Federlesen“ wurde bereits während der Wegberger Literaturtage 3TageBuch vorgestellt. Jetzt ist das Buch (ISBN: 978-3-00-066371-0) zum Preis von 9,90 Euro erhältlich in den regionalen Buchhandlungen, beispielsweise in der Buchhandlung Kirch (Hauptstraße 39) in Wegberg. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Gruppe erinnert sich Günter Arnolds an die Anfänge: „Vor nunmehr zehn Jahren griffen nach einem Zeitungsartikel sieben Menschen zum Telefonhörer, um sich für das erste Treffen einer neu zu gründenden Schreibwerkstatt am 10. Mai 2010 anzumelden.“ Die weiteren Bücher der Autoren sind auf der Internetseite der Siebenschreiber beschrieben.