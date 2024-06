Ferienbetreuung in Wegberg Unterrichtsfreie Zeit soll nicht zum Problem werden

Beschlossen wurde letztlich, dass die Verwaltung eine ausreichende Ferienauslastung in den einzelnen Schulen beobachten und bei Unwirtschaftlichkeit eines Ferienangebotes in Absprache mit der Schulleitung und Eltern situativ entsprechende Maßnahmen ergreifen soll. Die Verwaltung favorisiert weiterhin eher eine Zielgröße von 25 Kindern, die aber im Einzelfall und bei nur geringfügiger Unterschreitung nicht dazu führt, dass keine Ferienbetreuung angeboten werden kann. Die bislang im Stadtgebiet umgesetzte Lösung der „Tandemschulen“ wurde bislang immer erfolgreich umgesetzt und soll auch beibehalten werden. Hierbei arbeiten die Grundschulen KGS Arsbeck (Hauptstandort)/Teilstandort Wildenrath, Grundschule Beeck/ Grundschule Rath-Anhoven, Erich Kästner Grundschule/Grundschule Merbeck in der Ferienbetreuung zusammen. „Damit ist eine durchgängige Ferienbetreuung für die ganzen Ferien in erreichbarer Nähe möglich. Diese ist insbesondere für die Familien wichtig, die nicht so mobil sind und trotzdem eine Ferienbetreuung benötigen. Das schafft für die Eltern Planungssicherheit und die Möglichkeit der besseren Vereinbarkeit von Schule und Beruf“, heißt es seitens der Verwaltung.