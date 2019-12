Initiative „Sankt Martin hilft“ verteilt gespendete Geschenke : Wegberger Bürger zeigen ein großes Herz für Kinder

Das Projektteam Wunschweihnachtsbaum (v.l.): Swantje Day, Christa Borchert, Michael Baumeister, Marco Cürlis, Birgit Brand, René Brockers, Brigitte Jansen (nicht auf dem Foto: Willibert Jansen). Foto: Sankt Martin hilft

Wegberg Dankbar und hoch erfreut zeigt sich das Wunschweihnachtsbaumteam der Initiative „Sankt Martin hilft“ darüber, dass auch in diesem Jahr die Aktion Wunschweihnachtsbaum wieder auf große Resonanz in Wegberg gestoßen ist. Mit Hilfe der Wegberger Bürger können insgesamt 91 Kinderwünsche erfüllt werden, berichtet Willibert Jansen von der Initiative. Rechtzeitig vor Heilig Abend werden die Ehrenamtler die Geschenke an die Eltern der zu beschenkenden Kinder übergeben.

Nach der Eröffnung dieser Aktion Patronatsfest der Pfarrei St. Martin wurden in den Wochen vor Weihnachten die vom Wunschbaum gepflückten Wünsche alle erfüllt und liebevoll verpackt.

Das Team von „Sankt Martin hilft“ bedankt sich bei allen Menschen, die großherzig mit Spenden und der Erfüllung der Wünsche das Projekt unterstützt haben, um Kindern zu Weihnachten Freude zu bereiten. Der Dank richtet sich darüber hinaus an die in der Stadt ansässigen Kindergärten und Grundschulen sowie an die Wegberger Stadtverwaltung, die bei der Planung und Umsetzung des Projektes mitgewirkt haben. Nur mit dieser vielseitigen Hilfe ist es letztendlich möglich, an Weihnachten Licht und Freude in Familien zu tragen, deren Alltag nicht selten von Existenzängsten und finanziellen Sorgen begleitet wird.

(RP)