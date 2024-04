Aktiv für Wegberg Wählergemeinschaft feiert ihren zehnten Geburtstag

Regelmäßig spendet Aktiv für Wegberg auch Tröstebären für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. „Wir waren die Ersten und die Einzigen, die den Kindern die Teddys und Fußbälle nach Petersholz gebracht haben“, erinnert sich Nicole von den Driesch. 400 Teddys der Deutschen Teddy-Stiftung hatte die Wählergemeinschaft zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang hatte Joachim Bobert als Vorsitzender des Martinskomitees Harbeck-Berg, das sich seit vielen Jahren für Kinder in Not einsetzt, der Wählergemeinschaft die Patenschaftsurkunde der Deutschen Teddy-Stiftung überreicht. Durch die Übergabe eines Teddys sollen die Kinder in einer Notsituation abgelenkt werden. Nachdem im Jahr zuvor über 400 Teddys für Flutopfer an Notfallseelsorger übergeben werden konnten, schien der Bedarf an Teddys vor zwei Jahren bedauerlicherweise keine Grenzen zu kennen. Weil die Spenden nicht mehr reichten und der Vorrat an Teddybären des Martinskomitees langsam zur Neige gegangen ist, kam die Unterstützung der Wählergemeinschaft wie gerufen.