Workshop in Wegberg Trainieren statt operieren – Füße im Fokus

Auch Nadine Kosak selbst hatte mit vielen Beschwerden zu kämpfen, sie erzählt von Zeiten, in denen sie keinen Meter mehr schmerzfrei laufen konnte, doch seit sie „im Herzen barfuß“ ist, fühlt sich die 41-Jährige besser als mit 20, erklärt sie. Der Workshop findet wetterabhängig sowohl draußen als auch drinnen im Yogastudio (Bahnhofstraße 145 in Wegberg) am Sonntag, 14. Juli, von 9 bis 12 Uhr, am Sonntag, 25. August, von 9 bis 12 Uhr, am Freitag, 20. September, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 12 Uhr statt.