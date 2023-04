Protest im Beecker Wald Wut und Trauer über Holzernte

Wegberg · Die Bürgerinitiative Do It For Nature lud zur Mahnwache an einer abgeholzten Fläche im Beecker Wald und forderte ein nachhaltigeres Handeln in der Forstwirtschaft. Vor Ort kam es zur Diskussion zwischen den Bürgern und dem Leiter des Regionalforstamtes Rureifel-Jülicher Börde.

05.04.2023, 11:14 Uhr

Im Beecker Wald traf sich die Naturschutzinitiative „Do it for Nature“ zu einer Mahnwache an der Rodungsstelle. Foto: Ruth Klapproth

Von Katrin Schelter

Nur noch vereinzelte Bäume stehen nahe dem Bahnübergang im Beecker Wald – der Rest der Fläche ist kahl. Bei vielen Spaziergängern, die hier ihre Erholung suchen, trifft die Maßnahme des Beecker Privatwaldbesitzers auf Unverständnis.