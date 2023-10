Wegberger Initiative St. Martin hilft Der Wunschweihnachtsbaum erfüllt wieder Wünsche

Die Eröffnung der Aktion findet am 12. November in der Pfarrkirche St. Peter & Paul Wegberg im Rahmen des Patronatsfestes der Pfarrei St. Martin statt. Als Anhänger in Form einer Glocke hängen dann die Wünsche der Kinder am Weihnachtsbaum und können im Anschluss der Gottesdienste um 11 und 17 Uhr von den Wunschpaten „gepflückt“ werden. Diese werden gebeten, ihre Kontaktdaten für Rückfragen in eine Liste einzutragen. Um Anonymität zu waren, stehen auf den Wunschzetteln der Kinder nur ihr Vorname und ihr Alter. Die Verbindung zum Kind kann intern über ein Nummernsystem hergestellt werden.