Wolfram Goertz begeistert Beeck Hätte von Burgos über „Rosi“ gelacht?

Abschließend dankte Wolfram Goertz „einem sehr aufmerksamen Publikum“, das zu guter Letzt Überraschungstüten für zehn Euro kaufte, in den jeweils zehn CD-s steckten, die der Redakteur aus seinem Fundus nach dem Zufallsprinzip gefüllt hatte. Der Erlös geht an die von ihm ins Leben gerufene „Interdisziplinäre Ambulanz für Musikermedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf.Wahrscheinlich hätte sogar Jorge von Burgos von Meuchel-Taten Abstand genommen, zumindest „klammheimliche Freude“ am Abend gehabt, dem in jedem Fall ein weiterer mit einem neuen Programm in Beeck folgen wird; „mit einer besseren Lautsprecher-Anlage“, wie Opus-512-Vorsitzender Heinrich Heinen versicherte.