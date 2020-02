Sitzungskarneval bei Sonn Männ Klinkum : Wolfgang Trepper und Kloetschköpp in Klinkum

Wolfgang Trepper und Kloetschköpp in Klinkum

Wolfgang Trepper steht bei den beiden Sitzungen in Klinkum auf der Bühne. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Klinkum Die Karnevalsgesellschaft Sonn Männ Klinkum weist auf ihre Karnevalssitzungen hin – darunter sind zwei Veranstaltungen mit bekannten Fernsehstars.

Zwei Sitzungen mit bekannten TV-Stars, die legendäre Kellerparty mit Live-Musik von Ingo Cremers, die beliebte Next-Generation-Party am Karnevals-Freitag, die „Karnevalspaaarty“ mit der Good-Vibes-Partyband am Karnevals-Samstag, eine Kindersitzung und ein Kinderfest mit Spielen und viel Kamelle: Das sind die sieben Karnevalsveranstaltungen der KG Sonn Männ 1951 Klinkum. Getreu dem Sessionsmotto „Runter vum Sofa, ren en d’r Saal – mer fiere Klinkumer Karneval“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Die „Sonn Männ“ werden erneut von einem Kinderprinzenpaar regiert. In dieser Session sind dies Prinz Luca I. (Langerbeins) und Prinzessin Emilia I. (Brauweiler) mit den Pagen Philipp (Tichlers) und Kilian (Brauweiler). Begleitet werden die Vier erneut vom Junior-Hoppeditz Emma (Bähren).