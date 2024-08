50 Jahre Ehrenamt in Wegberg Ein Leben für den HSV

„Es war eine Schnapsidee“, sagt Wolfgang Mehl, als er sich an die Entstehung des Handballsportvereins in Wegberg erinnert. Und er weiß es, denn damals bei der Gründung war er live dabei – und ist seit der ersten Sekunde kontinuierlich engagiertes Mitglied. Schon sein ganzes Leben lebt der 74-Jährige in Wegberg, und die Freude an der Umgebung ist ihm anzumerken, wenn er zufrieden über die Ruhe, die er hier findet und besonders gerne in seinem Garten sitzend genießt, spricht.