Flachsmuseum, Volkstrachtenmuseum und Schrofmühle Ein Wegberger Wochenende im Zeichen der Tradition

In der Mühlenstadt Wegberg steht die Tradition am kommenden Wochenende ganz besonders im Fokus. Denn zum einen lädt die Schrofmühle in Rickelrath wie Hunderte andere Einrichtungen bundesweit am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals ein, zum anderen feiert eine wichtige Institution ihr 40-jähriges Bestehen: Die Beecker Erlebnismuseen. Dazu zählen das Flachsmuseum und das Museum für europäische Volkstrachten.