Baumfällungen in Wegberg Wo der Baubetriebshof bald die Säge ansetzt

Wegberg, Azaleenweg / Spielplatz In diesem Bereich befinden sich viele Sträucher und Kleingehölze, die zunehmend in die benachbarten Grundstücke hineinwachsen. Im Falle von Gehölzen wie Holunder, Weide und Eibe geschieht dies nur oberirdisch, dort stehende Essigbäume und einzelne Korkenzieher-Weiden würden jedoch über Wurzelausläufer in Grundstücke verwildern. Nach Entfernung des Bewuchses soll an gleicher Stelle eine Laubholzhecke gepflanzt werden, die der Baubetriebshof durch regelmäßigen Schnitt adäquat pflegen kann. Zudem soll der Gehölzstreifen an der westlichen Grundstücksgrenze entnommen werden, da hier bereits einzelne Gehölze verdorrt sind. Als Ersatz sind dort ebenfalls eine Hecke sowie zwischenstehende Laubbäume geplant. Auf dem Spielplatz sollen mehrere Bäume gepflanzt werden.