Pinkwart besucht Inperfektion in Wildenrath : Digitalisierung hilft Firmen in der Krise

Wildenrath Mit Inperfektion besuchte NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart ein Wegberger Unternehmen, das sich mit Mut und Innovation, aber auch mit Unterstützung von Kreis und Land, durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie kämpft.

Anders als seine Kabinettskollegin Heimatministerin Ina Scharrenbach vor wenigen Tagen, kam NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nicht mit üppigen Schecks zur Stippvisite in den Kreis Heinsberg. Dennoch wurde der Vertreter der Landesregierung herzlich empfangen, als er sich ein Bild davon machte, wie sich die heimische Wirtschaft in Zeiten von Corona entwickelt hat und welche Perspektiven sie sieht.

Anschauungsunterricht bekam Pinkwart vornehmlich beim Unternehmen Inperfektion im Wildenrather Oval. Das 2017 gegründete Unternehmen, das mit seiner Robotik und hochmodernen Entwicklungen auf der Basis der Digitalisierung Aussicht auf den deutschen Gründerpreis hat, konnte auch dank der finanziellen Hilfestellung durch das Land NRW die Krise überwinden. „Wir haben sehr schnell erkannt, dass die Corona-Krise eine große Gefahr für die Wirtschaft darstellen kann“, erklärte Inperfektion-Geschäftsführer Carsten Finke. Als am Tag der abgesagten Eröffnung der Hannover-Messe und des Herunterfahrens des öffentlichen Lebens klar wurde, welche wirtschaftlichen Risiken entstehen konnten, haben er und sein Kollegen Ralf Aldenhoven sofort sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt und mit dem Kreis Heinsberg, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und dem Land Kontakt aufgenommen.

Stationen Nach seinem Besuch bei Inperfektion an der Friedrich-List-Allee in Wegberg-Wildenrath besichtigte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in der Kreisstadt Heinsberg den Fleischspezialisten Otto Gourmet und die Firma Trotec. Trotec hat ein vielversprechendes Filtersystem entwickelt, das Viren und Bakterien abtötet.

Pinkwart lobte das Unternehmen wie die gesamte Wirtschaft im Kreis Heinsberg, die mit der besonderen Belastung durch das Virus fertig geworden sei. Die Region habe bewiesen, dass man die Krise auch als Chance nutzen kann und erfolgreich sei, wenn man sich wechselseitig bestärke und mutig an Aufgaben herangehe. Das Land habe der Wirtschaft zwar schnell, unkompliziert und unbürokratisch Brücken gebaut, „die aber nur dann tragen, wenn die Menschen am Brückenbau mitarbeiten.“

Landrat Stephan Pusch bezeichnete Inperfektion als eine Firma, die „auf den Punkt gebracht hat, was wir im Kreis Heinsberg in den letzten Wochen erlebt haben.“ Mit Mut, Entschlossenheit und bereit, sich gegen die Krise zu stemmen, habe das Unternehmen seinen Weg fortgesetzt, trotz aller Bedenkenträger und Problemwälzer, für die Deutschland bekannt sei. „Alle Welt sieht staunend auf uns und fragt sich: Wie schafft ihr das eigentlich?“

Inperfektion liefere die Antwort. Sie setzte auf Digitalisierung in jeglicher Form. Das war zwar schon vor der Pandemie der Fall gewesen, die Richtigkeit des Weges habe sich aber in der Krise gezeigt. „Corona bringt einen riesigen Schub in der Digitalisierung. In der Verwaltung, in den Schulen, in den Unternehmen kommt die Digitalisierung schneller als gedacht und geplant“, meinte Pusch.