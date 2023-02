Gefällte Bäume im Stadtpark Verwaltung will „ökologischen Verlust“ ausgleichen

Umweltschützer des Nabu Wegberg und der Gruppe „Do it for nature“ hatten sich Ende Januar massiv empört, nachdem im Stadtpark eine Reihe von Bäumen unangekündigt aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt worden war. Die Kritiker warfen der Stadt nicht nur mangelnde Kommunikation, sondern auch unnötige Naturzerstörung vor. „Die Baumfällaktion in diesem Umfang ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagte Mitinitiator Frank Krekelberg damals unserer Redaktion. Der Nabu kritisierte zudem, Kostenpflichtiger Inhalt Wegberg würde dadurch die selbst gesteckten Klimaziele ignorieren. Die Vorsitzende Gabriele Kaufhold sprach von mehr als 20 gefällten Bäumen, darunter zehn „ökologisch wertvolle und das Parkbild prägende Altbäume“. Die Parkanlage befinde sich in einem Landschaftsschutzgebiet, außerdem seien dort außerdem streng geschützte Fledermausarten heimisch. Zu den Vorwürfen hat die Verwaltungsspitze in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses noch einmal Stellung bezogen.