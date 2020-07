Jetzt anmelden : Stadtradeln: Wegberg will für gutes Klima sorgen

Wegberg Vom 6. bis 26. September will Wegberg möglichst viele Kilometer per Fahrrad sammeln: Die Stadt macht mit bei der Kampagne Stadtradeln. Das Ziel lautet, für ein besseres Klima zu sorgen. Anmeldungen ab sofort.

Auch Wegberg fährt Fahrrad für ein besseres Klima: Vom 6. bis 26. September nimmt die Stadt am Grenzlandring an der Kampagne Stadtradeln teil. Alle Wegberger und Personen, die in Wegberg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule angehören, können bei der Aktion mitmachen. Das Ziel lautet, möglichst viele Kilometer per Fahrrad zurückzulegen. Anmelden können sich Interessierte ab sofort online unter www.stadtradeln.de/wegberg.