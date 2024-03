Mehr OGS-Plätze Wegberger Grundschulen müssen ausgebaut werden

Ein akuter Mangel an Betreuungsplätzen in der offenen Ganztagsschule (OGS) sorgt für Frust und Verärgerung bei Wegberger Eltern und war letztendlich auch in den Wahlprogrammen der Bürgermeisterkandidaten eines der Top-Themen. Die Gesamtkapazität der sechs Grundschulen in der Mühlenstadt reicht perspektivisch nicht aus. Ab dem Jahr 2026 muss jedem Kind per Gesetz ein OGS-Platz zur Verfügung gestellt werden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten.