In Wildenrath Polizei sucht Kind nach Fahrradunfall

Am Donnerstag, 31. August, fuhr ein Mann mit seinem E-Bike in Wildenrath gegen 16 Uhr auf Rosenthaler Straße aus Richtung Heinsberger Straße kommend in Fahrtrichtung Friedhof. An einer durch eine Hecke schlecht einsehbaren Einmündung kam ihm von links ein kleiner Junge auf einem Fahrrad entgegen, der in Richtung Heinsberger Straße unterwegs war.