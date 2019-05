Wildenrather organisieren sich : Große Mehrheit für einen Dorfverein

Viele Handlungsbedarfe in Wildenrath machte die Gruppe „Senioren“ aus. Gewünscht sind Tanzabende oder Spielturniere. Außerdem wird derzeit für seniorengerechte Wohnanlagen nach Grundstücken oder Immobilien gesucht. Foto: dpa-tmn/Caroline Seidel

Wildenrath In der zweiten Versammlung des Arbeitskreises Wildenrath trugen Aktive erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vor. Dabei wurde die Notwendigkeit bestätigt, sich verbindlich als Verein zu organisieren.

Intention des Arbeitskreises Wildenrath ist es, etwas für das Dorf zu tun und den Weg zu bereiten für eine Institution, die sich für Wildenrath einsetzt. Dies betonten einmal mehr die Moderatoren der zweiten Dorfversammlung, Christoph Beenen und Brigitta Szyska. Basierend auf einer Umfrage in Wildenrather Haushalten hatten sie bei der ersten Versammlung im Februar Handlungsfelder vorgestellt. Damals trugen sich viele Anwesende nach Interesse für ein Mittun im jeweiligen Themenbereich in Listen ein oder stießen zu den Gruppen dazu. Erste Ergebnisse präsentierten sie jetzt. Dabei erfolgte aus der „Dorfausschuss“-Arbeitsgruppe die Erkenntnis, dass die Gründung eines Vereins sinnvoll wäre. Dieser Einschätzung schlossen sich 39 Befürworter mit Handzeichen an.

Bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen ist damit der Weg frei für die nächsten Schritte. Im Beisein von Quartiersmanager Lothar Esser für die Stadt Wegberg – Bürgermeister Michael Stock musste sich entschuldigen lassen – stellten die jeweiligen Gruppenmitglieder ein Bündel an Ideen, angestoßenen Maßnahmen und Plänen zur Steigerung der Attraktivität des Ortes und Verbesserung der sozialen Struktur und des gemeinsamen Miteinanders vor. Zum Thema „Jugend und Kinder“ wird neu ein Kindertrödel am Donnerstag, 30. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf dem Spielplatz organisiert – dort findet am gleichen Tag der Vogelschuss statt. Standgebühr ist eine Kuchenspende. Langfristig soll erneut ein Jugendtreff im Jugendheim eingerichtet werden. Zudem findet zum Schützenfest, wie schon zur 950-Jahr-Feier, ein Fahrradcorso statt. Auch gibt es Überlegungen zur Wiedereröffnung einer Krabbelgruppe und Organisation einer Kindermesse. Eine Bücherkiste ist bereits gebaut und wird in Kürze an der Naturschutzstation aufgestellt.

Info Termin, Kontakt und Newsletter Gründungstermin Dorfverein Dienstag, 18. Juni, 2019, 19 Uhr, im Jugendheim, Wildenrath Kontakt E-Mail arbeitskreis-wildenrath@web.de Newsletter abonnieren über www.arbeitskreis-wildenrath.jimdofree.com

Viele Bedarfe machte Nadine Eiserloh in der Gruppe „Senioren“ aus. Für seniorengerechte Wohnanlagen wird derzeit nach Grundstücken oder Immobilien gesucht. Gewünscht sind auch Tanzabende oder Spielturniere. „Das größte Anliegen ist es, eine zentrale Anlaufstelle für Senioren einzurichten“, betonte sie. Für Hilfeleistungen soll eine Datenbank für Ältere und Helfer angelegt werden. In der Gruppe „Erscheinungsbild“ sind „De Kruenemännkes“ (Heinzelmännchen) bereits mit dem Säubern von Parkplätzen oder Grünanlagen aktiv geworden. Sie haben eine Vereinbarung mit der Stadtverwaltung über Grünpatenschaften abgeschlossen.

Unter „Dritte Orte“ ist ein Förderantrag gestellt worden, um das Jugendheim langfristig für verschiedene Zwecke umgestalten zu können. Die Entscheidung, ob 17.800 Euro für eine Ausarbeitung des Konzeptes bewilligt werden, fällt im Juni. Dann könnte ein zweiter Antrag für Baumaßnahmen folgen. In der AG „Kommunikation/Information“ stellen die Zuständigen eine Begrüßungsfibel für neu Zugezogene zusammen, und unter dem Stichwort „Infrastruktur“ wurden Wünsche wie Versorgung durch einen Discounter oder Filialpraxen herausgearbeitet.