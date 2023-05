Falsch herum in Kreisverkehr gefahren Motorradfahrer bei Unfall in Wildenrath schwer verletzt

Dabei ist er falsch herum in den Kreisverkehr eingefahren und mit dem Wagen eines 22-jährigen, der auch aus Wegberg stammt, kollidiert. Dieser war auch in Richtung B221 in den Kreisverkehr eingebogen. Laut Polizei ist der Leichtkraftradfahrer entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung gefahren, also im Kreisverkehr nach links anstatt nach rechts. Der Fahrer des Wagens blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Leichtkraftradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.