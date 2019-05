Veranstaltung des Naturparks Schwalm-Nette : Naturpark-Wanderung: Zum Teufel mit den Kräutern

Wildenrath Was es mit der alten Bäuerin auf sich hat, die mit einem Fluch belegt ist, erfahren die Teilnehmer einer spannenden Veranstaltung des Naturparks Schwalm-Nette am Samstag, 11. Mai.

Gemeinsam mit Umweltpädagogin Natascha Lenkeit-Langen macht sich die Wandergruppe auf die Suche nach Kräutern, um den Fluch zu brechen. Wer das Geheimnis lüften will, erfährt einiges von der harten Bauernarbeit und gelangt überdies zu stimmungsvollen Orten. Treffpunkt des Ausflugs ist um 18 Uhr an der Naturschutzstation Haus Wildenrath, Naturparkweg 2 in Wildenrath. Ende ist gegen 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder. Gruppen ab vier Personen und NABU-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 02432 9346046.