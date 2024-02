B 221 bei Wildenrath Fahrer nach Unfall mit Schwertransportfahrzeug verletzt

Auf der Bundesstraße 221 in Höhe Wildenrath an der Kreisstraße 23 kam es am späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Transporters hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam daraufhin nach links von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Der Fahrer, der sich leicht verletzt hatte, konnte sich selber befreien. Die Bundesstraße 221 in Höhe der Ampelkreuzung war zur Unfallaufnahme zwischenzeitlich vollständig gesperrt.